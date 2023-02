Jannik Sinner vince l' Atp di Montpellier e torna ad alzare un trofeo

(Di domenica 12 febbraio 2023) Gazzetta festeggia ildel giovane tennista italiano ricordando che ilmancava ormai da troppo tempo per uno con le sue qualità. ' Vuol dire riannodare i fili da dove aveva lasciato , un ...

MONTPELLIER -alza di nuovo una coppa, per la prima volta nel 2023. E' la sua settima volta su otto finali disputate. A Montpellier, dove non aveva mai vinto un match nelle due precedenti ...Sono felice del primo set, nel tiebreak lui ha sbagliato qualcosa" 2022 Londra (Inghilterra) - Wimbledon / foto Imago/Image Sport nella foto:ONLY ITALYbatte Cressy a ...

Jannik Sinner trionfa a Montpellier: 7° titolo in carriera, Cressy demolito in finale in due set Eurosport IT

ATP Montpellier: Sonego combatte, ma Sinner è troppo forte e vola in semifinale Ubitennis

Sinner, la settima meraviglia: batte Cressy a Montpellier e torna top 15 La Gazzetta dello Sport

Sinner vince l'ATP Montpellier: battuto Cressy 7-6, 6-3 Sky Sport

Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner nel ranking ATP con la vittoria a Montpellier La nuova classifica OA Sport

Segui con noi il live della finale dell'Open Sud de France tra Jannik Sinner e Maxime Cressy ...Per uno come lui, mancava ormai da troppo tempo il suo nome inciso su un trofeo Atp. Era il 31 luglio e, a Umago, Jannik Sinner dava dimostrazione di poter non solo lottare, ma anche battere un ...