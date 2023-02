Jannik Sinner vince il torneo Atp di Montpellier 2023

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 12 febbraio 2023)– . L’azzurro 21enne, testa di serie numero 2, in finale sconfigge lo statunitense Maxime Cressy per 7-6 (7-3), 6-3.conquista il primo titolo dele il settimo della carriera. (fonte Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.