Jannik Sinner trionfa all' Atp 250 Montpellier | è il settimo titolo in carriera

(Di domenica 12 febbraio 2023) Primo trionfo stagionale per. Il campione altoatesino oggi, domenica 12 febbraio, ha vinto l'Atp 250 dibattendo in finale lo statunitense Maxime Cressy per 7-6, 6-3 in poco più di un'ora e mezza....

MONTPELLIER -alza di nuovo una coppa. E' la sua settima volta su otto finali disputate. A Montpellier, dove non aveva mai vinto un match, gli riesce il percorso completo e, possiamo dirlo e sperarlo, ...16.56 Tennis,vince torneo Montpellier A Montpellier,vince il suo settimo titolo Atp in carriera battendo in finale 76 63 (1h36') l'americano Cressy, n.51 Atp. Impeccabile la prestazione di, concentrato e determinato nei momenti ...

torneo Atp 250. Jannik Sinner ha vinto l’Open Sud de France, torneo Atp 250 che si è concluso sul veloce indoor di Montpellier. Leggi ...Settimo trionfo in carriera per Jannik Sinner: il tennista altoatesino ha conquistato il torneo di Montpellier grazie al successo in finale contro Maxime Cressy. L’Azzurro, dopo aver battuto ai quarti ...