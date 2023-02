Italia basket femminile | Lardo allerta | “Agli Europei dovremo essere più concentrati”

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Nell’ultima gara delle qualificazionifemminili di2023, l’ha battuto la Svizzera per 79-63, al termina di una partita però non giocata alla perfezione dalle azzurre. “Complimenti alla Svizzera – ha commentato il CT Lino-, che certamente oggi ha giocato la sua migliore partita delle Qualificazioni. Nel primo tempo la loro energia ci ha messo in difficoltà, nell’ultimo quarto abbiamo difeso con più aggressività e mosso meglio la palla. I due principi fondamentali per la pallacanestro che vogliamo giocare. Certamente all’Europeo non ci potremo permettere questi cali di tensione”. SportFace.