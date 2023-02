Isner-Wu oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Dallas 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Johnaffronterà Yibing Wu nella finale del torneo ATP 250 di(cemento indoor). Il bombardiere statunitense è reduce dal successo in rimonta nei confronti del connazionale J. J. Wolf. Davanti a lui la sorpresa rappresentata dal 23enne cinese, che questa settimana è riuscito a battere giocatori del calibro del francese Adrian Mannarino, del canadese Denis Shapovalov e (per ultimo) dell’americano Taylor Fritz. I favori del pronostico saranno per, che potrà contare anche sul supporto del pubblico di casa. Attenzione, però, a Wu, che in questi giorni ha già dimostrato ampiamente di potersela giocare con tutti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Johne Yibing Wu scenderanno in campo(domenica 12 febbraio). I due giocatori sono pianificati come ...