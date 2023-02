Inzaghi | Sampdoria-Inter secondo confronto con Stankovic | il precedente

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 febbraio 2023)si sta preparando a, sfida in programma domani (lunedì) alle ore 20.45 allo stadio “Ferraris” (vedi ultime). Il tecnico piacentino affronterà, con il quale c’è un unico– Simoneè alle prese con gli ultimi dubbi in vista di, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A in programma domani (lunedì) alle ore 20.45 al Ferraris. Il tecnico nerazzurro ha recuperato Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku che probabilmente giocheranno dal 1?. Dall’altra parte c’è un Dejanalla disperata ricerca di punti salvezza (QUI le sue dichiarazioni). Tra i due allenatori c’è un solo, ovvero quello recentissimo ...