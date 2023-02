Intercettazioni Juventus | Arrivabene | «Siamo fuori dai parametri Uefa»

Commenta per primo 'Turbato per alcune criticità societarie: così si diceva Maurizio Arrivabene , ex dirigente della, all'epoca delletelefoniche in seno alla società bianconera. Il Corriere della Sera in edicola oggi ne diffonde altre. BRIVIDI - Il 19 ottobre 2021 Arrivabene confessa: 'Ci ...Emergono nuovescottanti dai faldoni dell'inchiesta Prisma sulla. Il Corriere della sera pubblica altri stralci e scrive

Juve, nuove intercettazioni: “Se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo”. E sul ritorno di Del Piero... La Gazzetta dello Sport

Juventus, le intercettazioni sulle plusvalenze: «Arthur era palese che non valesse 75 milioni» Corriere della Sera

Juve, ancora intercettazioni. Arrivabene: 'Ci sono cose che mi fanno accapponare la pelle, siamo fuori!' Calciomercato.com

Juventus, le intercettazioni dell'inchiesta Prisma: «I ragazzetti di Andrea Agnelli non hanno mai mosso un dito» Open

Juventus, nuove intercettazioni dall'inchiesta Prisma: "Chiesa non può restare tanti anni" - Sportmediaset Sport Mediaset

Su Corriere della Sera si parla delle nuove intercettazioni della Juventus, che sono contenuti negli atti dell’inchiesta Prisma. “Ci sono cose che mi fanno accapponare un po’ la pelle, ti dirò perché ...Torna d’attualità il nome di Alessandro Del Piero accostato alla Juventus. Tra le intercettazioni pubblicate dal Corsera ha catturato l’attenzione un passaggio di una conversazione del 6 settembre 202 ...