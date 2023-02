Intercettazioni Juve | “Palese che Arthur non valesse 75 milioni…”

(Di domenica 12 febbraio 2023) Emergono nuove, questa volta viene menzionato l’affare-Pjanic Emergono nuovesul caso plusvalenze in cui è coinvolta lantus. La Gazzetta dello Sport nella … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

IL Corriere della Sera oggi in edicola riporta alcune tracce delletelefoniche fatte durante le indagini sulla vicenda plusvalenze della Juventus. Diventato ad dellail 30 giugno 2021, anche alcune dichiarazioni di Maurizio Arrivabene sono state ..., la scottante ammissione sull'affare Arthur . Il passaggio saliente dellediffuse dal Corriere è quello che riguarda l'ex direttore finanziario bianconero Mario Re , uno dei '...

Juve, nuove intercettazioni: “Se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo”. E sul ritorno di Del Piero... La Gazzetta dello Sport

Juventus, le intercettazioni sulle plusvalenze: «Arthur era palese che non valesse 75 milioni» Corriere della Sera

Nuove intercettazioni Juve: "Ma tu pensa Arthur a 75mln... Palese che non li valesse, no" Tutto Napoli

Juventus, le intercettazioni dell'inchiesta Prisma: «I ragazzetti di Andrea Agnelli non hanno mai mosso un dito» Open

Juventus, nuove intercettazioni dall'inchiesta Prisma: "Chiesa non può restare tanti anni" - Sportmediaset Sport Mediaset

Emergono nuove intercettazioni sul caso plusvalenze in cui è coinvolta la Juventus. La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online riporta le parole di Marco Re, ex direttore finanziario bianconero ...IL Corriere della Sera oggi in edicola riporta alcune tracce delle intercettazioni telefoniche fatte durante le indagini sulla vicenda plusvalenze della Juventus. Diventato ad della Juve il 30 giugno ...