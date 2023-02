Infortunio Romagnoli | ecco quanto starà fuori il centrale della Lazio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 febbraio 2023)dovrà rimanereil difensore, che ha rimediato un problema con l’Atalanta Oltre al pessimo risultato nella sfida di ieri sera contro l’Atalanta, in casac’è grande preoccupazione per le condizioni di Alessio, costretto ieri al cambio per un indurimento del flessore. Stando ariferisce il Corriere dello Sport, la sensazione è che l’ex Milan si sia fermato in tempo ma gli esami in Paideia delle prossime 48-72 ore stabiliranno tempi certi di recupero.giovedì con il Cluj, probabile assenza anche con la Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24.