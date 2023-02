Infortunio Hateboer | l’esterno dell’Atalanta si è rotto il crociato La situazione

(Di domenica 12 febbraio 2023) Durante la partita contro la LazioHanssi èil: un bruttoper il nerazzurro Lazio Atalanta ha vistonerazzurro Hansriscontrare un bruttonella ripresa, creando molta preoccupazione vista la fatica nell’uscire dal campo praticamente da solo. Ecco le condizioni del numero 33 nerazzurro a fine partita. Quello che sembrava un semplice botta in realtà si è rivelato qualcosa di più grave. Come esplicitamente dichiarato su Instagram dallo stessosi èpraticamente il: una brutta batosta per l’Atalanta che dovrà fare a meno dell’olandese sulla ...

Salteranno il Lecce, come, costretto ad uscire per unal ginocchio. Al 20 l'Atalanta raddoppia: Palomino innesca la ripartenza, Lookman crossa e Hojlund appoggia sull'uscita a ...Tra le note positive di casa Roma, il ritorno in campo dopo il lunghissimodi inizio ... L'Atalanta parte meglio grazie alle incursioni sulle fasce di Lookman e di, ma Provedel ...

FLASH | Atalanta, infortunio per Hateboer: preoccupano le sue condizioni FantaMaster

Preoccupazione per l’infortunio di Hateboer: distorsione al ginocchio da valutare con gli esami BergamoNews.it

Atalanta, Hateboer resta a Roma dopo l'infortunio al ginocchio: esami tra domani e lunedì TUTTO mercato WEB

Lazio-Atalanta, infortunio Hateboer: esce zoppicando SPORTFACE.IT

Infortunio Hateboer, Gasperini spaventa: “Ci preoccupa”. E ‘frena’ su Scalvini CalcioMercato.it

Non convocati per infortunio Dessers e Okereke ... che ci lascia tanto rimpianto perché non puoi fare a meno di pensare ai due punti lasciati”. HATEBOER – Brutte notizie in arrivo per Hans Hateboer. L ...Durante la partita contro la Lazio l’esterno dell’Atalanta Hans Hateboer si è rotto il crociato: un brutto infortunio per il nerazzurro Lazio Atalanta ha visto l’esterno nerazzurro Hans Hateboer risco ...