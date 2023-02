Infortuni | Pd | ' incidenti gravi aumentano ma governo smantella Ispettorato nazionale lavoro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Purtroppo di fronte adche si stanno verificando nei luoghi diilcontinua a non fare nulla se non attribuirsi meriti del precedente esecutivo". E' l'accusa mossa dal deputato del Pd Marco Sarracino, componente della commissionedella Camera. "Dal tavolo convocato con le parti sociali lo scorso 12 gennaio non è emersa alcuna proposta normativa, nonostante annunci roboanti, e il ministero delha annunciato di 'aver dato mandato' per l'assunzione di circa 1000 ispettori, sebbene il concorso sia stato bandito in base al d.l. 146 del 2021, fortemente voluto dall'ex Ministro Orlando, ed espletato dall'delnel luglio 2022 sotto la direzione ...