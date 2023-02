Incursione dell’esercito israeliano nel campo profughi di Jenin | ucciso un palestinese di 14 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

L'esercitohaquesta mattina un 14ennedurante un'neldi, in Cisgiordania. Il ragazzo si chiamava Qusay Waked ed è morto in ospedale dopo essere stato colpito all'addome dai proiettili dei soldati. Si aggrava così di giorno in giorno la spirale di violenza nel paese. Ieri un altroè statoda un colono a Salfit ed è morto anche il secondo bambinotravolto da un auto lanciata intenzionalmente da uncontro le presone in attesa di un bus a Gerusalemme. Da inizio 2023 sono morti 44 palestinesi e 10 israeliani.