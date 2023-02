Inchiesta Manchester City | Psg in agguato | Al Khelaifi sogna Guardiola

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) L’della commissione indipendente della Premier League sulè seguita con interesse anche in Francia, dove il Psg studia le mosse in caso di penalizzazione o esclusione dall’Europa dei Citizens. Secondo la stampa britannica, Alfarebbe di tutto per portare a Parigi Pep. L’anno scorso il tecnico catalano si era esposto affermando che sarebbe andato via se il club gli avesse mentito sull’operato. L’apre un enorme punto interrogativo sul futuro di Pep e il Psg vuole farsi trovare pronto. Anche perché alcuni leader avrebbero già chiesto l’allontanamento di Galtier. Tra questi Kylian Mbappé, che avrebbe proposto il nome di Zinedine Zidane. Ma pesa anche il parere di Leo Messi, che avrebbe proprio suggerito di seguire l’opzione ...