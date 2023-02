Il Real Madrid ha battuto l’Al Hilal 5-3 in Marocco e ha vinto la Coppa del Mondo per club FIFA per la quinta volta

(Di domenica 12 febbraio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Ilhaladelperper lain otto edizioni dopo averla squadra dell’Arabia Saudita Al5-3 insabato sera. I 14 volte campioni d’Europa sono andati in vantaggio di 2-0 in 20 minuti grazie ai gol di Vinicius Junior e Fede Valverde, ma Alha pareggiato poco dopo con l’attaccante maliano Moussa Marega. Karim Benzema, tornato in squadra dopo l’infortunio, ha poi segnato il 3-1 contro ildopo 54 minuti e Valverde ha segnato il suo secondo gol della serata portando i Blancos sul 4-1 prima che fosse giocata ...

Rientrato anche dall'infortunio, uno di tanti, purtroppo, nella sua carriera, Denis Cherychev : l'exha comunque lasciato il segno nella quindicina di minuti finali giocati; si dimostra ...Infine, in taglio basso la vittoria delal Mondiale per club: 'Ancelotti porta a casa un altro mondiale club'. Tuttosport dedica l'apertura alla Juventus: 'Juve, su le bandiere' l'...

Carlo Ancelotti vince con il suo Real Madrid il Mondiale per Club e con esso il 24esimo trofeo in carriera Carlo Ancelotti vince con il suo Real Madrid il Mondiale per Club e con esso il 24esimo ...La squadra di Ancelotti vince per la quinta volta nella storia il Mondiale per club e lo fa battendo in finale i sauditi dell'Al-Hilal per 5-3.