Il presidente del Cio risponde a Zelensky | «Non spetta ai governi decidere»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 febbraio 2023) Si alzano i toni della polemica sul reintegro degli atleti russi alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno. Il Cioalle critiche di. Il Cio sta escogitando qualsiasi escamotage per permettere agli atleti russi e bielorussi di partecipare ai Giochi, secondo i principi che vogliono lo sport un mezzo per unificare e non per dividere. Mentre il fronte contrario al Cio composto da Repubblica Ceca, Islanda, Norvegia, Svezia, Polonia e capeggiato proprio daldell‘Ucraina,fa muro. Ilnei giorni scorsi ha accusato il Cio di essere un “promotore della guerra” in Ucraina e ha continuato dichiarando che la presenza degli atleti in questione sarebbe un “segno di violenza e impunità”: «Questo non può essere coperto da una presunta neutralità o da una bandiera ...