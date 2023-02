Il Paradiso delle Signore | trame 14-17 febbraio 2023 | una sconvolgente verità

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il, nel corso della prossima settimana di programmazione, indugerà sul passato di Gloria Moreau, la quale si ritroverà di fronte ad una. Intanto, le anticipazioni dal 14 al 17rivelano che Umberto sarà in ansia per le intenzioni di Flora, decisa a raccontare a Vittorio quello che ha in mente Guarnieri per Palazzo Andreani. La stilista, però, sorprenderà il compagno con una richiesta inaspettata che lo metterà in seria difficoltà. Flora, in particolare, dirà ad Umberto che manterrà il suo segreto se lui la sposerà il prima possibile. In seguito, Maria sorprenderà Francesco con un regalo inaspettato e lo incoraggerà a coltivare il suo talento, mentre Marcello si imbatterà in un suo vecchio amico, Mattia Costa, ...