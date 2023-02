“Il Napoli lo segue con attenzione per l’estate” | la rivelazione sul mercato azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 12 febbraio 2023) Manca sempre meno per la sfida alla Cremonese in casa, in programma per questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita che gli azzurri di Luciano Spalletti vogliono portare a casa per mandare un ulteriore segnale all’Inter, che scenderà in campo invece domani sera contro la Sampdoria dell’ex Dejan Stankovic. Intanto, gli occhi della dirigenza sono volti anche al prossimo futuro, in vista di quelli che possono essere i possibili assalti per i big in estate e i possibili colpi per rinforzare una rosa che si sta dimostrando già ampiamente valida. Illo vuole per: arriva dalla Serie A Uno dei nomi monitorati dal clubper il futuro, in particolare per la prossima sessione di calcio, è quello di Lazar Samardzic. Di seguito, quanto reso noto dal ...