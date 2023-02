Il Napoli fa festa con la Cremonese | il Maradona pazzo d’amore

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ilvince con la3-0: reti di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas. Azzurri sempre primi in classifica in Serie A. È undevastante, maturo e sicuro di se quello che batte lae così realizza la vittoria numero 19 in campionato. Spalletti conferma gli undici giocatori che hanno vinto con lo Spezia, mentre Ballardini punta sulla velocità con Felix in attacco e Ciofani in panchina. Proprio lacrea la prima occasione pericoloissisima dopo pochi minuti con Sernicola che taglia l’area di rigore trova solo Vasquez davanti a Meret, ma il difensore fa un controllo di troppo e permette il recupero favoloso di Lozano. Lagioca di rimessa e con palle lunga, ma non rinuncia ad attaccare. Ma è ilal 19? a sfiorare il gol con Di ...

Unain tutto il mondo per celebrare il padre di una delle più importanti teorie scientifiche della ... nel Museo Darwin - Dohrn ae nel Museo della Preistoria di Nardò (Lecce), solo per ......degli innamorati per l'appunto - un viaggio da effettuarsi da oggi al 30 settembre per Sardegna, Sicilia o Corsica per le corse di Moby e sulla- Palermo -di Tirrenia. Sulla ...

Napoli invasa da bandiere e gadget azzurri falsi per la (eventuale ... Fanpage.it

Napoli-Cremonese 3-0, gol di Kvara, Osimhen ed Elmas. Festa ... SSC Napoli

La prima Festa del Cioccolato Artigianale a Torre del Greco Napoli da Vivere

Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 9 al 12 ... Napoli da Vivere

Sottencoppa, il Carnevale a Napoli è sonico Comune di Napoli

Tanti auguri Kvara. Non invitati alla festa: i giocatori della Cremonese. Lobotka, manuale di anatomia calcistica: voto 7,5 Lui è il Napoli. Le gambe perennemente in movimento, i polmoni inesauribili, ...È il classico testacoda il posticipo della 22esima giornata di serire A con il Napoli capolista che ospita la Cremonese ultima in classifica. Un match sulla carta senza storia, ma ...