Il Monza non si ferma più | passa anche a Bologna con un gol di Donati

(Di domenica 12 febbraio 2023) Terza vittoria esterna consecutiva per i brianzoli che salgono al nono posto in classifica con 29 punti e restano l'unica squadra del campionato imbattuta nel 2023

poi c'è chi decide di fischiare Kean, Paredes e De Sciglio - aggiunge l'allenatore bianconero - e questova bene, perché era giusto fischiare dopo la sconfitta contro il, ma adesso no". La ...

Bologna-Monza 0-1: gol di Donati La Gazzetta dello Sport

Bologna-Monza 0-1, Petagna ubriaca la difesa rossoblù e Donati la castiga RaiNews

Il Monza di Palladino non si ferma più, vince a Bologna e risale a ... Sport Fanpage

Calcio serie C femminile, Fiamma Monza e Real Meda non riescono ... Il Cittadino di Monza e Brianza

TOP NEWS Ore 18 - Il Monza non si ferma più. La Juve perde Cuadrado prima della Viola TUTTO mercato WEB

Come ho già sottolineato nel post Bologna, il problema della Fiorentina è perdere m con Bologna due volte, perdere con L'Udinese e non vincere con Monza ed Empoli. Sono quelli i casi in cui dobbiamo ...Perugia perde infatti il primo punto (ma non la partita) del campionato contro Trento, mentre Modena che vola al secondo posto. Nell'anticipo del sabato Monza espugna il campo di Cisterna per 3-1 ...