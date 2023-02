Il Monza è inarrestabile | 8 risultati utili consecutivi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ilcon la vittoria contro il Bologna arriva all’ottavo risultato utile consecutivo, con quattro vittorie e quattro pareggi Ildi Palladino viaggia a ritmi di crociera di lusso. Non soltanto è imbattuto nel 2023, ma attualmente ha messo in fila una serie di 8. Sono 4 pareggie e 4 vittorie, che stanno facendo viaggiare i brianzoli al nono posto, con la zona Europa che a questo punto non è più un miraggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.