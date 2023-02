Il monologo che avrei voluto portare a Sanremo Paragone travolge Amadeus

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ciao Ama, sono Gianluigi. Ho 52 anni e non mi sono vaccinato. Anche Madame, lo so. Ma io (come tanti altri) non ho brigato per ottenere un passaporto vaccinale falso. Siamo andati dritti per la nostra strada sapendo che sarebbe stata una strada tortuosa. Qui si parla tanto di diritti, noi siamo stati esclusi per aver difeso il diritto ad avere diritti. Grazie dunque per averci dato la possibilità di raccontare. «Pensati Libera» aveva scritto Chiara Ferragni sulle spalle. Noi abbiamo pensato da persone libere e agito da persone libere. Non lo avevamo scritto sulle spalle, eppure il peso della nostra libertà è stato come una croce daogni giorno. Già, perché chi non si è vaccinato ha dovuto varcare le forche caudine: offese, ingiurie, esclusioni. O forse era la giuria perfetta di un nuovo talent: l'idiota perfetto; vince chi non si pone mai domande. Sul libero ...