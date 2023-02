Il gran finale di Lolita Lobosco stasera in tv | chi è l’assassino del padre della vicequestore?

Leggi su amica

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ildi Le indagini diarrivain tv. Riuscirà lainterpretata da Luisa Ranieri scoprire la verità sulla morte del? Foto Duccio Giordano per Rai I nodi stanno venendo la pettine. E una verità a lungo cercata, finalmente, viene svelata.in tv su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntataseconda stagione di Le indagini di. Che si preannuncia sbanchi l’auditel come negli episodi precedenti (tutti rivedibili su RaiPlay). Il personaggio interpretato da Luisa Ranieri cerca di arrivare fino in fondo al caso che più le sta a cuore: chi ha ucciso suoPetresine? La scoperta del colpevole, però, non è detto ...