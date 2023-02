«Il governo non deve più permetterlo» Gli ultracattolici di Pro Vita scandalizzati da Sanremo | la petizione contro «il festival gender»

Il rischio è che "questo ciclo d'inasprimentoriguardi solo uno, due o tre aumenti di 25 punti ... Il giorno prima invece ilgiapponese presenterà al Parlamento il nuovo candidato ......fanno emergere anche quanto sia necessario epiu' rinviabile un ritorno alle Province, che avevano il compito di vigilare sul territorio. Credo che i tempi siano ormai maturi affinche' il...

Giorgia Meloni dice che il suo governo non è in continuità con quello di Draghi Linkiesta.it

Sanremo 2023, J-Ax: "Governo non legalizza cannabis Che sorpresa..." - Video Adnkronos

Il governo non ha ancora soluzioni per il blocco dei passaporti Il Post

Eugenia Roccella: “Sull'aborto Fedez ha mentito, il governo non toccherà la 194” La Stampa

Tajani difende Meloni: «Il governo non è isolato, da Macron una gaffe diplomatica» Open

Il governo prova a stringere i tempi per uscire dall’impasse ... data in cui il consiglio di amministrazione di Tim è stato riconvocato per decidere sull’offerta non vincolante di Kkr per Netco, la ...Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, dal Quirinale sarebbe arrivata una telefonata al Governo per rivedere la questione per ragione di merito e metodo. Una telefonata che mette l’esecutivo di ...