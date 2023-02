Il giallo sulle due donne uccise a Catania dall’ergastolano in licenza premio | le ipotesi | che cosa legava le vittime

Leggi su open.online

(Di domenica 12 febbraio 2023) Gli inquirenti disono certi che esista un collegamento tra gli omicidi delle dueda Salvatore «Turi» La Motta, prima che si togliesse la vita davanti alla caserma dei carabinieri. L’ergastolano di 63 anni in licenziadoveva rientrare in carcere ad Augusta ieri sera, 11 febbraio. Godeva del regime di semilibertà, dopo la condanna all’ergastolo per associazione mafiosa e un delitto commesso trent’anni fa. La Motta si è tolto la vita con un colpo alla tempia davanti ai carabinieri che gli intimavano di abbassare l’arma, dopo aver urlato che si sarebbe costituito. Prima ancora, con la stessa pistola, alle 8.30 del mattino aveva commesso il primo delitto. Sul lungomare di Riposto aveva aspettato Carmela «Melina» Marino, 48 anni, arrivata lì in auto per fare rifornimento da un benzinaio. La ...