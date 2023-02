Il gestaccio e l' urlo dietro Amadeus | quello che nessuno ha notato | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Un momento di grandissimo imbarazzo che in pochi hanno. Durante la finalissima del Festival di Sanremo 2023,annuncia un ospite dalla platea del teatro Ariston. Ma di fatto qualcosa va storto. Mentre il conduttore fa l'annuncio alle sue spalle qualcuno tra il pubblico fa dei gestacci e della smorfie. Ilin poco tempo è diventato virale e così ha fatto il giro del web.infatti è ignaro di ciò che accade alle sue spalle. Ma la telecamera inquadra tutto. Un uomo tra il pubblico si dimena per intercettare l'attenzione della telecamera, probabilmente per vivere il proprio quarto d'ora di celebrità. Cosa non si fa per avere i riflettori puntati addosso.non si è accorto di nulla. Conoscendo il suo "caratterino" (basti pensare all'epica lite con uno dei concorrenti de ...