Il dominio del Napoli è come Rosa Chemical | una normalità che non dovrebbe fare notizia

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tre a zero alla Cremonese, ilavanza. Vince anche nelle serate meno convincenti,fanno le grandi squadre. Ele grandi squadre ancora una volta segna alla prima occasione. Con Kvaratskhelia uno degli acquisti migliori della storia del calcio: il rapporto qualità prezzo è da Premio Nobel del calciomercato. Ilha mostrato un po’ di stanchezza, forse anche perché ultimamente Spalletti si sta inspiegabilmente affezionando ai titolarissimi. Nella ripresa il raddoppio di Osimhen: un altro classico. Poi il terzo di Elmas appena entrato. E almancano un rigore e un’espulsione per i lombardi. Contro la Cremonese è stata la vittoria numero diciannove in ventidue partite. Ha vinto diciassette degli ultime diciotto incontri di campionato. Quella delè una ...