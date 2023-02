Il Cremlino incassa l’assist di Berlusconi | «Per otto anni abbiamo cercato la pace in Ucraina Ma l’Occidente aveva altro in mente»

(Di domenica 12 febbraio 2023) Sono bastati pochi minuti, al, per prendere nota delle nuove affermazioni “fuori dai denti” dell’ex premier Silviosul sostegno italiano e occidentale alla causa dell’, e reagire di conseguenza. Il leader di Forza Italiadetto nel tardo pomeriggio, uscendo dal suo seggio di Milano, che lui «se fossi stato presidente del Consiglio, a parlare con Zelensky non ci sarei mai andato», tornando a scaricare di fatto proprio sul presidente ucraino la responsabilità della guerra che da quasi un anno insanguina il suo Paese: «Bastava che lui cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e questo (la devastazione del suo Paese, ndr) non sarebbe avvenuto», il giudizio tranchant («molto, molto, molto negativo», per sua stessa ammissione) disu Zelensky. ...

Musica per le orecchie del. Che a stretto girol'assist . "Non spetta a me giudicare e dare i voti a Berlusconi, queste sono cose che riguardano gli italiani", ha detto all' Ansa la ...Conferme, da parte della presidente dell'esecutivo Ue, anche per quanto riguarda la volontà di far pagare ali crimini di guerra commessi. 'È importante avere la volontà politica di far ...

Il Cremlino incassa l'assist di Berlusconi: «Per otto anni abbiamo ... Open

L'assist di Trump a Putin: «Dopo i tank si passerà alle testate ... Open

Zelensky spinge per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue e incassa il sostegno di von der Leyen e Michel Agenzia Nova

Ramstein e Berlino, il costo del non decidere. Scrive Stefanini Formiche.net

Fronte energie: sanzioni Ue-G7, Mosca estrae meno petrolio e il ... Remocontro

Ma così non è successo, anzi, il Cremlino ha incassato molti più soldi dell’anno precedente alla “operazione speciale”. Vediamo perché. La Russia è stata in grado l’anno scorso di reindirizzare le sue ...Vicini all'Ucraina. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella lo ha ribadito ieri mattina durante l'incontro con il presidente d'Ungheria, Katalin Novak: «Il ...