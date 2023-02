Il coraggio degli ucraini è l’ingrediente per vincere la guerra

(Di domenica 12 febbraio 2023) Secondo uno studio condotto per la Conferenza sulla sicurezza di Monaco e pubblicato dal quotidiano tedesco Der Tagesspiegel, l’89%continuerebbe a combattere anche nel caso in cui la Federazione Russa lanciasse un attacco nucleare. Un disimpegno russo dalle aree occupate fino al 24 febbraio 2022 non sarebbe considerato una base accettabile per un cessate il fuoco dall’85%intervistati. La maggioranza concorda infatti sul fatto che la restituzione della Crimea e del Donbass all’Ucraina sia la base per una pace duratura. Il 72% desidera che la nazione acquisti forniture di armamenti a lungo termine dall’Occidente, mentre due terzi dei rispondenti sono certi che l’Ucraina non sarà mai sicura al di fuori della Nato. Una netta maggioranza ha più fiducia nella protezione dell’Alleanza atlantica e...

... non soltanto attraverso l'uso sdoganatosmartphone in diretta, contravvenendo a ogni regola ... che forse non avevamo avuto ildi ammettere in tutti questi anni: non era il Festivalbar a ...Hostrumenti che ho per sentirmi più a mio agio sul palco. Volevo portare me e i miei concetti. Dare quella visione. Non mi aspettavo tutto questo, bisogna avere'. Giulia Perona

Se la Rai ha il coraggio di dare voce a tutti, tranne che a Zelensky Corriere della Sera

"Trovato sempre più coraggio" LA NAZIONE

"La dignità e il valore della vita umana vengono prima di ogni ... Farodiroma

"Tiriamo fuori il coraggio mostrato con l'EA7" il Resto del Carlino

Il coraggio di essere unico: Mario Rapisardi, quando la poesia sa di ... Sicilian Post

La stragrande maggioranza degli ucraini é determinata a proteggere la propria patria anche se la Federazione Russa lanciasse un attacco nucleare. E vuole entrare nella Nato e nell’Unione europea per ...e infine la ricostruzione di un "muro contro muro" tra un docente e buona parte degli alunni di una sua classe. I rappresentanti anti-bullismo del Checchi, nei rispettivi gruppi dove hanno lavorato ...