Il City chiude il divario sull’Arsenal a due punti in vista del cruciale scontro con gli Emirati

(Di domenica 12 febbraio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Manchesterha segnato tre gol nel primo tempo battendo l’Aston Villa 3-1 e colmando a treil ??con l’Arsenal capolista della Premier League. I campioni sono stati scossi quando lunedì sono stati accusati di 115 violazioni dei regolamenti sul fair play finanziario della Premier League, ma si sono ripresi con una vittoria. I giocatori hanno risposto al clamore con una delle loro migliori prestazioni della stagione, portandosi in vantaggio per 3-0 nel primo tempo con gol di Rodri, Ilkay Gundogan e Riyad Mahrez. Ollie Watkins ne ha ritirato uno dopo l’intervallo, ma gli ospiti non potevano competere con uninfuocato in un rumoroso Etihad Stadium e non hanno minacciato di tornare in partita. Il risultato ha riportato ilsaldamente ...