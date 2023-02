IA |  ChatGpt passa col minimo l’esame per diventare medico 

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 febbraio 2023) ChatGPT, il sistema di intelligenza artificiale specializzato nella conversazione con un utente umano, e’ in grado di ottenere un punteggio vicino alla soglia delnecessario per ottenere la licenza medica negli Stati Uniti. A dimostrarlo uno studio, pubblicato sulla rivista Plos Digital Health, condotto dagli scienziati di AnsibleHealth, un provider di servizi tecnologici che integra personale, sensoristica e infrastrutture per fornire assistenza e cura ai pazienti con malattie respiratorie croniche. Il team, guidato da Tiffany Kung e Victor Tseng, ha valutato le prestazioni del sistema attraverso l’USMLE, una serie altamente standardizzata e regolamentata di tre esami che negli Stati Uniti sono necessari per conseguire la licenza medica. Questo test, spiegano gli esperti, misura una serie di conoscenze che abbracciano la maggior parte delle discipline mediche, ...