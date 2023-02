I vertici euroatlantici annunciano armi e aiuti a volontà per Kiev | come reagirà la Russia?

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ancoraall’Ucraina, ancorae sempre più potenti. E ancora più impegno nell’includerenell’Unione Europea, in prospettiva di un futuro ingresso nella NATO. Questa è la strada che istanno battendo senza alcuna considerazione per lo scetticismo o la contrarietà delle rispettive opinioni pubbliche. E soprattutto senza soppesare bene quale possa essere la reazione russa, che viene così fomentata senza ritegno. L’Occidente sostiene di elargire semplicemente “assistenza” all’Ucraina, ma tale aiuto oggi è formato da una grande varietà di armamenti pesanti. Mosca lo percepisceun’effettiva minaccia. E se i russi decidesse di agire per risolvere alla radice il pericolo costituito dalle forniture di armamenti? Il summit UE-Ucraina e gli “sforzi di ...