I primi spunti di stile per la prossima stagione fredda | direttamente dalla Grande Mela

Leggi su iodonna

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il fashion month inizia ufficialmente con le sfilate di New York. In scena nellale collezioni Autunno-Inverno 2023/2024, dal 10 al 15 febbraio. E a catturare l’attenzione del pubblico e degli addetti i lavori sono come sempre gli abbinamenti, glidi, i must-have, sintetizzati nelle uscite di passerella: i best look a cui ispirarsi nellao, perché no, proprio ora. Look più belli AI 23/24 guarda le foto Nella gallery, tutte le uscite migliori delle sfilate ...