I Laghi di Foppolo | un’agevole camminata fra specchi d’acqua e trincee

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 febbraio 2023)è nota per esser una delle località sciistiche più famose dell’intera provincia di Bergamo, eppure in molti non sanno che ospita sul suo territorio alcuni dei trekking più affascinanti delle Orobie. Uno di questi ripercorre la dorsale che unisce il Lago Moro al Passo Dordona consentendo agli escursionisti sia di osservare da vicino sia il particolare ambiente dei laghetti alpini e delle torbiere, sia di scorgere in lontananza le imponenti vette della Valtellina. Nonostante la lunghezza complessiva di undici chilometri possa incutere una certa paura, il tracciato rappresenta una piacevoleadatta a chiunque voglia approcciarsi alla montagna e conoscere più attentamente i panorami che contraddistinguono le nostre Alpi. Per apprezzare appieno questo spettacolo è necessario raggiungere la ...