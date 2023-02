I dubbi del Quirinale sull’emendamento Lotito | lo stop sulla proroga del contratto diritti Tv per il calcio

(Di domenica 12 febbraio 2023) «Per ragioni di merito e di metodo, sarebbe meglio rivedere quell’emendamento sul». Questa la telefonata arrivata a Palazzo Chigi dai tecnici del. A svelare il retroscena è il Corriere della Sera, secondo cui Sergio Mattarella avrebbe esercitato un’azione di moral suasion per spingere il governo a cambiare un emendamento al decreto Milleproroghe, in scadenza il 27 febbraio, che approderà in Senato a metà della prossima settimana. La norma che proprio non è andata giù alriguarda ilper itelevisivi del, approvata dalle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato e che porta la prima firma di Claudio, parlamentare di Forza Italia e presidente della Lazio.era già stato ...

Con la scopa in mano e le rose distrutte dall'esibizione - protestagiovane cantante, Gianni ... spazza via tutti isulla sua presenza di quest'anno al teatro Ariston. Più che l'eterno ...Non c'erano, ma durante la conferenza stampa dei vincitori di stamattina, Marco Mengoni ha detto ... Prima della proclamazionevincitore, ieri sera Amadeus ha letto la lettera di Zelensky. Il ...

I dubbi del Quirinale sull'emendamento Lotito, lo stop sulla proroga ... Open

MotoGP | Bagnaia non ha dubbi: "Ducati è ancora la favorita" Motorsport.com - IT

Stabilizzazione precari del Covid. I dubbi di informatici e ingegneri ... ilSicilia.it

Municipio Val Polcevera e gronda: tutti i dubbi del Movimento 5 Stelle GenovaToday

La "bonus card" di AH fa 25 anni. Ma i dubbi sulla pivacy non sono ... +31mag.nl

Dopo aver terminato i test di Sepang al secondo posto, riuscendo secondo lui a portare già la Desmosedici GP23 al livello della GP22, il campione del mondo in carica non ha nascosto la sua fiducia in ...Allenamento a porte aperte e preparazione per la sfida di Verona. La Salernitana si è preparato così per la delciata trasferta del Bentegodi contro la squadra di Zaffaroni. Gli scaligeri sono in un bu ...