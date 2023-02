I Dentisti di Guardiola e i Chirurghi di Sarri

(Di domenica 12 febbraio 2023) Grande vittoria dell’Atalanta all’Olimpico! I bergamaschi hanno sconfitto la Lazio per 2-0, conquistando un posto prezioso in Champions League. Al termine della partita, il tecnico della Dea, Gianpiero Gasperini, ha commentato: “Penso che questa sia stata la migliore partita della stagione. Abbiamo dimostrato di aver imparato dagli errori della gara di andata e di essere pronti a conquistare un posto in Champions League. Sarebbe un traguardo straordinario, ma stiamo dimostrando di essere all’altezza”. Gasperini e la battuta suGasperini ha poi aggiunto: “Questa è una squadra che è cambiata molto. Abbiamo una velocità che ci permette di giocare a un livello ancora più alto. Se riuscissimo a qualificarci in Champions, sarebbe un grande merito. Io dentista? Già farlo contro il City diè stato un grande ...

Gasperini risponde a Guardiola e Sarri: "Noi dentisti In campionato ... Goal.com

Lazio-Atalanta, Gasperini scherza: "Dentisti con Guardiola, chirurghi con Sarri" Tuttosport

Sarri: “Guardiola ha ragione, affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista. Dobbiamo ripe ... Alfredo Pedullà

Video Lazio-Atalanta, Sarri in conferenza: "Sull'Atalanta aveva ragione Guardiola" La Gazzetta dello Sport

Sarri verso Lazio-Atalanta: "Ci aspetta una partita tremenda, lo dice ... Eurosport IT

Il tecnico della Dea parla dopo il successo all'Olimpico firmato Zappacosta e Hojlund; ecco cosa ha detto ROMA - Colpo all'Olimpico per l'Atalanta che passa per 2-0 contro la Lazio aggiudicandosi un i ...e in quell'occasione non passò inosservata la dichiarazione di Pep Guardiola rilasciata dopo l'1-1 finale. "Affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista: si soffre sempre". Una frase ripresa, a ...