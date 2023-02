I danni economici del fanatismo ambientalista

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 12 febbraio 2023) Da molto tempo subiamo una continua informazione martellante ed estenuante a favore della transizione ecologica e la necessità della tutela dell’ambiente, ideali nobili che però potrebbero rivelarsi dannosi su altri piani fondamentali della vita sociale, come l’economia e l’occupazione. La custodia del nostro Pianeta è basilare per la nostra esistenza, ma è altrettanto vero che un cambio netto dei nostri modelli di vita in vista di una nuova comunità più attenta alle esigenze dell’ambiente, dovrà tutelare le risorse economiche delle persone ed anche il percorso storico di tutte le scoperte scientifiche e tecnologiche, che hanno accompagnato con le ovvie luci ed ombre l’umanità nel corso della vita. Secondo la direttiva 2018/844/UE sull’efficienza energetica degli edifici (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive), ogni Paese dovrà definire propri standard minimi sull’efficienza ...