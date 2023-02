I convocati di Luciano Spalletti per la Cremonese

Commenta per primoSpalletti ha diramato la lista deiin vista del match che attende il Napoli questa sera contro la Cremonese.Spalletti per Napoli - Cremonese Di seguito idi Napoli - Cremonese scelti daSpalletti per la gara di questa sera, ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona. C'è ...

Serie A, Napoli-Cremonese: i convocati di Spalletti Sportitalia

Napoli-Cremonese, i convocati di Spalletti: non manca nessuno ... Siamo il Napoli

Napoli, i convocati di Spalletti per la rivincita contro la Cremonese Calciomercato.com

Napoli-Cremonese, i convocati: ok Ndombele. Gruppo al completo AreaNapoli.it

Napoli-Cremonese, i convocati di Spalletti: c'è Ndombele, gruppo al ... CalcioNapoli24

Per il più classico dei testa-coda, il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti potrà contare su tutti, anche sul neo papà Ndombele.Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista del match che attende il Napoli questa sera contro la Cremonese.