(Di domenica 12 febbraio 2023) Urne aperte a Berlino per il rinnovo del parlamento del Land della città Stato. Alla capitale tedesca è stata ordinato dai tribunali di tornare alpoiché l'ultima votazione del 26 settembre 2021 ...

Circa 2,4 milioni disono chiamati a votare. I socialdemocratici del cancelliere tedesco Olaf Scholz affrontano la prospettiva di una sconfitta: l'esito elettorale potrebbe infatti mettere ...In quell'albo viene rivelato che il razzo che si era perso nei cielidurante la Seconda ... i Creature Commandos non solocon una nuova formazione ma anche come agenti dell'...

I berlinesi tornano al voto, a rischio la sindaca Spd Giffey Agenzia ANSA

HokusPokus, i Familie Floz tornano alla Tosse Genova3000

Corto Maltese nella Berlino di Weimar con Canales e Pellejero – Lo ... Lo Spazio Bianco

Verdena a Berlino il 25 aprile: acquista subito i biglietti! Il Mitte

Al teatro Chiabrera i Familie Flöz: grandi emozioni con un gioco di ... IVG.it

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Dal 9 al 12 febbraio 2023 torna sul palco dei Teatri di Sant'Agostino “Familie Flöz”, la compagnia berlinese amatissima dal pubblico di tutto il mondo. In scena “HokusPokus”, un nuovo spettacolo che s ...