«Ho selezionato le atlete da salvare dall' oblio seguendo un metro prettamente sportivo Quello dei record» Come Elvira Guerra | la cavallerizza | star del circo che nel 1900 a Parigi che si iscrisse alle Olimpiadi in incognito

Leggi su iodonna

(Di domenica 12 febbraio 2023) Serve davvero essere sportive tede per vincere l’ostilità che ancora la società del Novecento covava contro le donne decise a misurarsi con sé stesse prima ancora che con gli uomini nel campo di gara. Che fosse tennis, basket, ginnastica o equitazione, l’impresa sportiva fino a pochi decenni fa è stata ritenuta una cosa da uomini, e a lungo la palestra per primeggiare quindi nell’impresa bellica. E in quel mondo lìdonne restavano giocoforza solo lo spazio della casa e dei figli. Ecco perché delle sfide vintee protagoniste di questo libro, le sportive Tede sottotitolo Storia didimenticate, (caosfera, euro 14) di cui racconta, romanzandole, le storie Caterina Caparello pochissimi si ricordano. Ma per far progredire una riflessione su donne e sport, in tema di diritti del ...