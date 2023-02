Highlights Treviso-Napoli 85-82 | Serie A1 2022 2023 basket VIDEO

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ilcon glidi85-82, sfida valida come diciannovesima giornata dellaA1di. Secondo e terzo quarto dominati dai padroni di casa, che subiscono il ritorno degli ospiti nell’ultimo quarto riuscendo poi ad imporsi sul finale. Banks e Young migliori marcatori con 21 punti. Di seguito gli. SportFace.

Il miglior marcatore della partita è Adrian Banks, il quale mette a segno 24 punti, che servono a regalare la vittoria a. Ecco glidella gara.

Gli highlights della sfida tra NutriBullet Treviso Basket e GeVi Napoli Basket, partita valida per il 19° turno di campionato della Serie A UnipolSai 2022/23.Adrian Banks protagonista della vittoria della Nutribullet Treviso Basket sulla Tezenis Scaligera Verona! Per lui 24 punti, 3 rimbalzi con 20 di valutazione! La chicca è in fondo, la bomba ...