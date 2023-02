Hateboer | Atalanta col fiato sospeso | si teme la rottura del crociato

(Di domenica 12 febbraio 2023) La stagione di Hanspotrebbe essere finita anzitempo. A preannunciarlo è stato proprio il giocatore, uscito per infortunio nel match contro la Lazio, che sui social ha scritto: “Quando ilanteriore rovina una buona serata a Roma“. Ovviamente la diagnosi ufficiale si avrà solo dopo gli esami clinici strumentali effettuati dal professor Pier Paolo Mariani. Tuttavia, l’rischia concretamente di dover fare a meno per tutta la stagione dell’esterno olandese, che ha lasciato l’Olimpico in stampelle. SportFace.

C'è una nota stonata nella vittoria dell'all'Olimpico. Al 63' della partita contro la Lazio, Hansè stato costretto a lasciare il campo per un infortunio al ginocchio destro. L'esterno olandese è rimasto a Roma insieme al ...Dopo Pasalic, l'perde. Gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra LECCE - ROMA LIVE(22giornata: Lazio -) MAEHLE: squalificato MURIEL: ...

Sospetta rottura del crociato per Hateboer: chi sono i calciatori la cui stagione è già finita, in Serie A e nei campionati esteriLa gara è fisica: due gialli per Scalvini e De Roon, entrambi diffidati. Salteranno il Lecce, come Hateboer, costretto ad uscire per un infortunio al ginocchio. Al 20' l'Atalanta raddoppia: Palomino ...