“Hai vinto tu” Sanremo 2023 | l’annuncio di Amadeus a notte fonda | fan impazziti Ed è subito polemica

(Di domenica 12 febbraio 2023) L’Italia ha dovuto attendere le 2:31 diper conoscere il vincitore della 73esima edizione del Festival di. Una finale splendida, iniziata con un tributo doveroso ed emozionante di Gianni Morandi all’amico Lucio Dalla. L’artista il 4 marzo avrebbe compiuto 80 anni e sulle note di Piazza grande, Futura e Caruso, Morandi ha fatto commuovere tutti, compreso sé stesso. Poi la standing ovation e Gianni che guarda al cielo come a cercare il suo amico. Inizia così la finale e non poteva che regalarci tante altre emozioni. Apre e chiude il Festival Chiara Ferragni, che torna sul palco dell’Ariston insieme ad. Anche stavolta i suoi abiti sono letteralmente delle opere d’arte che lanciano un messaggio ben preciso. Per la finale, Chiara ha scelto come primo abito un vestito-scultura: metà armatura d’oro e metà sottoveste ...