Ha solo un telefono | ma per la polizia è un’arma | salvato dall’intervento dei vicini – VIDEO

L'uomo ha ovviamente negato , facendo chiaramente capire di avere in manoun. Ma l'intervento risolutivo è stato quello del vicinato, che ha preso subito le difese del malcapitato ...... alla possibilità di far riprendere le celebrazioni in latino, secondo il vetus ordo ,'gelido ... Anna - con cui abbiamo potuto parlare anche se soltanto al. Abbiamo chiesto un confronto ...Anche se il nome lascia intendere altro, però, non si tratta di una seconda versione di un telefono dell’anno scorso. Il Find N2 Flip, infatti, sarà il primo smartphone pieghevole di Oppo a forma di ...Piero Fabbri “non solo non ha chiamato i soccorsi ma, di fronte a Davide ancora cosciente e che implorava il suo aiuto, con un cinismo senza ...