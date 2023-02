Guerra Ucraina | Berlusconi | «Zelensky cessi il fuoco | se fossi stato premier non avrei parlato con lui»

... le nostre idee regalo Tutto su ChatGPT e affini , le intelligenze artificiali a cui stiamo facendo scrivere la qualunque I reportage, gli sviluppi e le conseguenze economiche dellain...Lain, le tensioni globali: cosa c'è da sapere I missili a lungo raggio in arrivo dagli Usa - Il riarmo della Polonia Per tenere unita la Russia Putin riabilita Stalin Le linee rosse ...Di fronte a potenze autocratiche, molti smettono di concentrarsi sulle differenze e riscoprono valori comuni quali il pluralismo democratico.La guerra in Ucraina giunge al 354esimo giorno. Le forze armate russe hanno lanciato tre attacchi missilistici nella notte su Kharkiv, secondo quanto riferito dal governatore della regione Oleg ...