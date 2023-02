Grissini all’aglio gluten free | un aperitivo leggero e sfizioso

Leggi su donnaup

(Di domenica 12 febbraio 2023) Isono di una bontà inaudita, soprattutto per l’. Immaginate questi rettangoli di impasto profumatissimo e aromatizzato al formaggio sposarsi con salsine delicate, olive, verdure fresche! Gli amici impazziranno! Andranno letteralmente a ruba! E le buone notizie non finiscono qui. Sono facilissimi da preparare, senza sbattitore, senza planetaria, con un semplice cucchiaio. Pochi ingredienti, tutti di facilissima reperibilità e neppure l’ombra di farina; sono perfetti quindi anche per i celiaci e gli intolleranti. Sarà l’amido a legare gli ingredienti e a fare da collante, insieme alle uova, di questa meraviglia! Delicati e saporiti, questi stuzzichini entreranno a gamba tesa tra le ricette che farete più spesso, perché appagano il palato con semplicità estrema. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi ...