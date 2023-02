Grignani e Arisa | proposta choc a Sanremo | «Mi vuoi sposare?» La proposta choc durante il duetto

Il duetto diThis content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site. A ...Nella serata di venerdì 10 febbraio, dedicata alle cover, Gianlucaha duettato con l'amica e collegaportando sul palco del teatro Ariston "DESTINAZIONE PARADISO", l'iconico brano, ...

Sanremo, le pagelle dei duetti: Grignani e Arisa cult da 6, 9 per super Lorella La Gazzetta dello Sport

Arisa e Grignani mandano in visibilio il pubblico, tutti in piedi. “Abbiamo fatto un casino Gianlù” RaiNews

Le pagelle della quarta serata dei duetti di Sanremo 2023, live: Grignani cult con Arisa (ma è un 5), Mengoni... Corriere della Sera

Sanremo 2023, pagelle serata cover: Grignani-Arisa scollegati (5), Giorgia-Elisa divine (10) Mengoni inarrivab ilmessaggero.it

Gianluca Grignani - Quando ti manca il fiato 8: allora il problema nella serata cover non è stato Grignani, è stata Arisa. Questo è un dato di fatto. Ci ha messo tutta l'anima e l'esperienza che aveva ...Nella serata di venerdì 10 febbraio, dedicata alle cover, Gianluca Grignani ha duettato con l’amica e collega ARISA portando sul palco del teatro Ariston “DESTINAZIONE PARADISO”, l’iconico brano, ...