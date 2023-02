Graziani | “Fossi in Kessié mi prenderei a schiaffi Al Milan era coccolato”

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ciccio, ex calciatore e opinionista, ha parlato di Franck, ex calciatore delin forze al Barcellona e che piacerebbe all'Inter

Penso a Califano, Mino Reitano, Ivan… Carlo Conti Se dovessi montare un backstage ... Seun giocatore della tua Fiorentina del passato e uno del presente chi ti piacerebbe essere ......idea di farlo sulla moquette e quando mi sono alzato avevo la faccia rossa come se milavato ... Addio Lugano bella " canto popolare " e Lugano addio di Ivan, che cita la prima. Parigi è ...L’ipotesi di un approdo in nerazzurro di Frank Kessie in nerazzurro era nata proprio nelle scorse settimane ma ... SCUDETTO E MERCATO - L’opinione di Ciccio Graziani sulla corsa Scudetto e sul ...Le parole dell'ex calciatore: "Ora torna e va all'Inter prendendo di meno: lui e il suo procuratore hanno fatto una stupidaggine" ...