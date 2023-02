Golf | Phoenix Open 2023 | Scheffler a un solo giro dal titolo e dal numero uno del mondo

(Di domenica 12 febbraio 2023) A undalla fine del, torneo del PGA Tour di scena in Arizona, le luci dei riflettori sono puntate su Scottie. L’americano è infatti al comando della classifica con uno totale di 200 (68 64 68, -13) e sogna il bis, dopo essersi imposto lo scorso anno, ma soprattutto il ritorno al1 del. Distanti due colpi Jon Rahm e Nick Taylor, secondi con 202 (-11), mentre più indietro Jordan Spieth e Adam Hadwin, quarti con 203 (-10). In difficoltà invece Rory McIlroy, 28° con 210 (-3) e vicino a perdere la vetta del ranking. Qualora il nordirlandese chiudesse dal 36° posto in giù, abasterebbe anche il secondo posto per salire aluno. SportFace.

Il nostro portacolori scende in campo nel WM Phoenix Open, gara con montepremi record di 20 milioni di dollari. In campo 17 dei primi 20 del ranking ...

E' questo il doppio obiettivo di Scottie Scheffler che in Arizona, dopo il terzo round del Phoenix Open, torneo del PGA Tour, con uno totale di 200 (68 64 68, -13) è rimasto al comando della ...