“Gol al 90? | Perché a Noi Vengono Annullati Di Solito?”

(Di domenica 12 febbraio 2023) TORINO – Una vittoria con il cuore in gola per la Juventus! L’unica rete di Rabiot è stata sufficiente per sconfiggere la Fiorentina, ma è stato il Var a mettere il punto esclamativo alla partita, annullando un gol ai viola nel finale. Szczesny commenta così l’epilogo dello Stadium: “È come una montagna russa: emozionante quando vinci la partita 1-0 con il gol annullato al 90?. I tre punti erano fondamentali per noi, date le circostanze. Ero sicuro che fosse un fallo, ma poi hanno detto che è stato annullato per fuorigioco di Ranieri”. Il portiere polacco aggiunge con un sorriso: “È la prima volta che succede a noi un gol annullato al 90?. Diè sempre l’altra squadra a beneficiarne. Godiamoci questa vittoria, anche se un po’ fortunata”. Parlando del tridente, il numero uno bianconero ha detto: “Abbiamo fatto un primo tempo di alto livello e abbiamo creato ...