Goggia | l’oro Mondiale resta una maledizione | “Ma ciò non cambia quello che sono”

(Di domenica 12 febbraio 2023) “Nessuno mi darà più la possibilità di vincere una medaglia a questo, ma lo sport va così. Non devo rimproverarmi nulla”. C’è un pizzico di rammarico nelle parole di Sofiaal termine della discesa libera deldi Méribel. Partiva da favorita, invece il suo tempo non è stato nemmeno convalidato per colpa di un’inforcata amara nella parte finale. Per la trentenne bergamasca è l’ennesima delusione iridata, specialmente nella sua specialità regina. Nel palmarès ha un argento e un bronzo, medaglie entrambe ottenute in Super G. Neanche questa volta è riuscita a salire sul gradino più alto: arrivava da favorita, ma i pronosticifatti per essere ribaltati. “Alberto Tomba era favorito nel 1989, nel 1991, nel 1993, non ha mai vinto” è l’esempio calzante che Sofia racconta in zona mista sulla neve ...